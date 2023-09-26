باريس يقطع طريق وصول جوارديولا لجوهرته الثمينة

وكانت تقارير صحفية قد أكدت على أن مانشستر سيتي يُخطط لضم إيمري ولو على سبيل الصفقة التبادلية مع باريس الذي يرغب في ضم بيرناردو سيلفا من السيتي.

وأشارت التقارير إلى أن المُدرب الإسباني لأبطال أوروبا بيب جوارديولا مُعجب بشدة بقدرات النجم الفرنسي الشاب.

وبحسب ما أكده الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو فإن باريس سان جيرمان يقترب من التوصل لعقدٍ جديد مع إيمري.

وتعتبر الإدارة إيمري هو الواجهة المثالية للمشروع في النادي، ويُعد الوصول لعقدٍ جديد بمثابة أولوية لدى مسئولي النادي الفرنسي.

وشدد رومانو على أنه لم يتم التفكير في صفقة تبادلية في يونيو، وأكد على أنه يُعد لاعباً مُهماً جداً في حسابات باريس سان جيرمان.

ويبلغ إيمري من العُمر 17 سنة، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المحوري، وينتهي تعاقده الحالي مع الباريسيين في يونيو 2025.

وكان اللاعب الشاب قد تم تصعيده للفريق الأول للنادي الباريسي في يوليو 2022، ومنذ ذلك الحين لعب 38 مُباراة، سجل فيهم هدفين.