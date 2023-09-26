فيديو.. برشلونة يعود بتعادل مخيب من ميدان مايوركا

وكالات / سما /

عاد برشلونة بتعادل مخيب من ميدان ريال مايوركا في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس الثلاثاء، في ملعب إيبيرو ستار، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، بهدفين لكل فريق.

المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز أجرى تعديلات على تشكيلة الفريق، وأراح بعض اللاعبين، لكنه وجد ما لم يكن يتمناه في مستهل المباراة، حيث سجل فيدات موريكي الهدف الأول في الدقيقة الثامنة.

وتمكن البرازيلي رافينيا من تسجيل هدف التعادل لمصلحة البارسا من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 41، وفي الوقت الذي كانت الأمور تسير فيه اتجاه التعادل، دون أبدون برانس هدف التقدم من جديد لمصلحة الفريق المحلي، في الدقيقة الثالثة من الوقت المبدد.

وانتظر برشلونة وصول الدقيقة 75 ليسجل البديل فيرمين لوبيز هدف التعادل، بعد دقائق قليلة من إلغاء ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لمصلحة لامين يامال، بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد “الفار”.

نقطة ترفع رصيد برشلونة للرقم 17 في الصدارة، لكنها أصبحت في خطر، في حين وصل مايوركا للنقطة السادسة في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب.