مانشستر يونايتد يكتسح كريستال بالاس في كأس الرابطة

وكالات / سما /

تمكن فريق مانشستر يونايتد من تحقيق انتصار كبير بنتيجة 3-0، وذلك على حساب كريستال بالاس في الجولة الثالثة من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المُحترفة.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب أولد ترافورد قد بدأ عن طريق الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 21، وذلك بعد أن ترجم كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء لهدفٍ رائع.

وتمكن النجم البرازيلي كاسيميرو من تسجيل الهدف الثاني للشياطين الحُمر في الدقيقة 27 من اللقاء.

وجاء الهدف بعد كرة ملعوبة من ركلة ركنية عن طريق ميسون ماونت ترجمها كاسيميرو لهدفٍ برأسية مُتقنة.

وأكمل الفرنسي أنتوني مارسيال ثلاثية الشياطين الحُمر في الدقيقة 55 من اللقاء، وذلك بعد أن قابل كرة لعبها كاسيميرو أمام مرمى المُنافس فاقتنصها المُهاجم الفرنسي بمهارةٍ كبيرة.

ويأمل جمهور مانشستر يونايتد أن يكون فوز اليوم سبباً في استفاقة الفريق في الدوري الإنجليزي الذي يحتل فيه الفريق حالياً المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط فقط بعد مرور 6 جولات

حيث فاز الفريق في 3 مُباريات وخسر 3 مُباريات، وسيلعب الجولة المُقبلة في البريميرليج ضد كريستال بالاس يوم السبت المُقبل على أرض أولد ترافورد.