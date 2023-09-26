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الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم أشقاء من الخليل

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين بينهم أشقاء من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أشقاء من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، بعد دهم وتفتيش منزل ذويهم، وهم: رزق وقسام وأحمد الحلايقة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اعتقلت الشاب محمد اسامة الرجبي، بعد دهم منزله وتفتيشه في مدينة الخليل.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات الظاهرية وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الاحتلال #الخليل

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