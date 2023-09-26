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عضو كنيست يتفاخر بقتل أكبر عدد من الفلسطينيين

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كنيست يتفاخر بقتل أكبر عدد من الفلسطينيين



القدس المحتلة / سما /

تفاخر عضو الكنيست الإسرائيلي ألموغ كوهين من حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه المتطرف إيتامار بن غفير، بأن الحكومة الحالية التي يعتبر حزبه أحد أركانها، بأنها قتلت أكبر عدد من الفلسطينيين.

وكان كوهين يرد على سؤال وجه له من إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، حول الأداء الأمني للحكومة الحالية مقابل الحكومة السابقة.

وقال كوهين: في اختبار النتيجة، قتلنا المزيد من الإرهابيين، أنا فخور بذلك، قتل الإرهابيين هو الشيء الأكثر أخلاقية الذي يجب القيام به".

ودعا إلى تعزيز الأمن في النقب والتعامل مع سكانها بطريقة لا تقل عن معاملة سكان تل أبيب أو غيرهم، وذلك في معرض رده على سؤال حول ما يواجهونه في ظل عودة المسيرات على حدود غزة.

وقال: "سكان النقب ليسوا من الدرجة الثانية، ولا تقل قيمتهم، بل ربما تزيد قيمتهم قليلاً بسبب ما حدث في الماضي".

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