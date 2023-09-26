وكالات / سما /

أبرزت عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة، اليوم الأربعاء، في عناوينها خبر تقبل الرئيس محمود عباس أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين نايف بن بندر السديري.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يتقبل أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين

- السفير السديري: مبادرة السلام العربية النقطة الأساسية في أي اتفاق

- اشتية: سياسة الصين تجاه فلسطين متوازنة وهي لاعب مهم على الساحة الدولية

- إصابات شرق غزة وقصف مواقع بالقطاع والاحتلال يهدم منزلا و«بركسا» في النويعمة

- استطلاع: أغلبية الأكاديميين راضون عن خطاب الرئيس في الأمم المتحدة

- ألمانيا ترفض «خريطة نتنياهو» وتؤكد تمسكها بحل الدولتين.. و«الخارجية» ترحب

- مشروع للمياه في جنين بقيمة 20 مليون دولار

- تحقيق صحفي فرنسي: نتنياهو حصل على أموال وهدايا من "محتال القرن"

- الخليل عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2026

- مواجهات خلال صلوات «يوم الغفران» واتهامات متبادلة بين الحكومة والمعارضة

* "الأيام":

- السعودية: المبادرة العربية هي الأساس وهدفنا دولة فلسطينية عاصمتها القدس

- غارات تستهدف نقاط رصد و11 مصاباً في مواجهات شرق القطاع

- الاحتلال: هدم وإغلاق طرق واعتقالات والمستوطنون ينفّذون سلسلة اعتداءات

- إسرائيل: اتهامات متبادلة بين الحكومة والمعارضة حول مواجهات "يوم الغفران"

- "يديعوت": الجيش الإسرائيلي نفّذ 172 عملية اعتقال لمطلوبين بالضفة هذا العام

- القدس: اتهام ضابط شرطة بإطلاق النار على فتاة ووالدها بالشيخ جراح

- قوة أمنية فلسطينية مشتركة تنتشر في مخيم عين الحلوة

- نتنياهو يخشى تدفق اللاجئين ويتجه لإغلاق الحدود مع الأردن

- جنين: مصرع شاب وإصابة 7 آخرين بحادث سير مروع

- ألمانيا ترفض "خريطة نتنياهو" وتؤكد تمسكها بحل الدولتين

* "القدس":

- ضيف فلسطين الكبير السديري يقدم أوراق اعتماده للرئيس عباس سفيرا للسعودية

- أمير قطر يستقبل وزير الخارجية السعودي

- إصابات شرق غزة ومداهمات واعتقالات بالضفة

- اتهام ضابط شرطة اسرائيلي بإطلاق رصاصتين على فتاة ووالدها بالشيخ جراح

- تعديل وزاري في الأردن

- 213 مستوطنا يقتحمون الأقصى بحماية الشرطة

- نفي أميركي لصدور قرار رسمي بإعفاء إسرائيل من تأشيرة الدخول

- روسيا تنفي مقتل قائد أسطول البحر الأسود وتتوعد بإحراق دبابات «أبرامز» الأميركية

- أميركا تعتزم إرسال صواريخ بعيدة المدى الى أوكرانيا