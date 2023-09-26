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الاحتلال يعتقل 4 مقدسيين

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، 4 مقدسيين وداهمت منزل مواطن آخر.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت منزلي الشابين قصي أحمد داري، ونديم محمد الصفدي، عقب اقتحام قرية العيسوية بالقدس المحتلة واعتقلتهما.

ومن مدينة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مفيد صندوقة، وأدهم سبتة، بعد مداهمة منزليهما، كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الفتى المقدسي أيهم الباسطي في البلدة القديمة من المدينة.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت بلدة بيت دقو شمال غرب القدس، واعتقلت 4 مواطنين.

#الاحتلال #القدس

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