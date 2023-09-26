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مصرع مواطن وتسجيل إصابات في حادث سير بالخليل

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مواطن وتسجيل إصابات في حادث سير بالخليل



رام الله / سما /

لقي مواطن يبلغ من العمر (67 عامًا)، مصرعه، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، وذلك جراء حادث سير وقع على الشارع الالتفافي غرب الخليل.


وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الحادث ناجم عن اصطدام عدد من المركبات بالقرب من معبر ترقوميا الأمر الذي أدى لوقوع عدد من الإصابات تم نقلهم لمشافي مدينة الخليل لتلقي العلاج.

وأضاف ارزيقات بأن الأطباء اعلنوا عن وفاة أحد المصابين والذي أصيب بجروح خطيرة.

وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

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