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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة، طالت العديد من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، والقدس المحتلة.

وشهدت مدينة طوباس، عملية عسكرية واسعة تخللها اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال، ومجموعات المقاومة.

واعتقلت تلك القوات الشابين مجد أبو سياج، وعبد الكريم أبو سياج، وعميد دراغمة، من منازلهم في المدينة، فيما تم مداهمة العديد من المنازل وتفتيشها.

وفي الخليل، اعتقل رزق حلايقة، والمحرر قسام حلايقة، وأحمد حلايقة، من بلدة الشيوخ بعد مداهمة منازلهم، فيما اعتقل محمد الرجبي من المنطقة الجنوبية.

وفي قلقيلية، اعتقل الشاب قتيبة رمضان عويصي بعد اقتحام منزل عائلته في حي القرعان.

فيما اعتقل من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، الطالب في جامعة بيرزيت عبد المعطي قتيبة ريان، والمحرر سعيد مصطفى داود، والمحرر موسى محمد حسن، والمحرر عاصم حابس ريان- بيت دقو.

كما اعتقل الشابين قصي أحمد داري ونديم محمد الصفدي خلال اقتحام قرية العيساوية بالقدس المحتلة.

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