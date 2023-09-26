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الاحتلال يوعز لفرق الإطفاء بعدم الاقتراب من "غلاف غزة"..

الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يوعز لفرق الإطفاء بعدم الاقتراب من "غلاف غزة"..



القدس المحتلة/سما/

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر إيعاز لفرق الإطفاء بعدم الاقتراب من مناطق الحرائق المكشوفة في "غلاف غزة".

وذكرت القناة 12 العبرية، أن جيش الاحتلال أصدر إيعازاً لفرق الإطفاء بعد الاقتراب من هذه المناطق "خشية إطلاق نيران قناصة أو صواريخ مضادة من غزة".

وأشارت القناة العبرية، إلى أن الجيش سمح لهؤلاء بالاقتراب لمناطق الحرائق، إلا في حالات وجود خطر على الحياة من الحريق.

وفي حين، تبذل دولتي قطر ومصر جهودًا كبيرة، لوقف تصعيد الاحتلال ضد غزة، بحسب قناة "رسشت كان" العبري.

وأضافت القناة، أن "الحكومة الإسرائيلية نقلت لحركة حماس عبر منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند الذي زار غزة اليوم، رسالة مفادها (الهدوء مقابل الهدوء)".

وقصفت، اليوم، طائرات بدون طيار لجيش الاحتلال مراصد عدة شرقي قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وجاء هذا القصف المستمر لليوم الرابع على التوالي، في وقت يتظاهر فيه آلاف الأشخاص عند السلك الشائك، لليوم الحادي عشر، رفضًا لسياسات الاحتلال الظالمة بحق الشعب الفلسطيني، وسكان القطاع المحاصر.

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