استطلاع: الإسرائيليون يفقدون الثقة في حل الدولتين

القدس المحتلة/سما/

على الرغم من تزايد احتمالات التطبيع مع المملكة العربية السعودية، التي تدافع عن دولة فلسطينية مستقلة، يفقد الإسرائيليون الثقة في حل الدولتين، وفقا لاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث نشر يوم الثلاثاء.

وذكرت "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أنه تم إجراء الاستطلاع في مارس وأبريل من عام 2023، مع إجراء استطلاعات سابقة حول هذا الموضوع في عامي 2017 و2013.

ماذا وجد الاستطلاع؟

وجد الاستطلاع أن 35٪ فقط من الإسرائيليين يعتقدون أنه"يمكن إيجاد طريقة لإسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة للتعايش السلمي،"هذا انخفاض بنسبة 7 ٪ منذ عام 2017 وانخفاض بنسبة 15 ٪ منذ عام 2013.

اليهود الإسرائيليون أكثر تشككا مع 32 ٪ فقط يتخذون الموقف المذكور أعلاه، في حين أن العرب الإسرائيليين أكثر تفاؤلا مع 41 ٪ يعتقدون أن هناك إمكانية لحل سلمي لدولتين.



على الرغم من شعور العرب الإسرائيليين بالتفاؤل نسبيا ، في عام 2013 ، كان عدد الإسرائيليين الذين يؤمنون بحل الدولتين السلمي 74 ٪ ؛ مما يعني انخفاضا بنسبة 33٪.



يمثل الحجر التقسيم الثنائي للقرية بين إسرائيل والأردن من 1948-1967 ، والخط الأخضر بين إسرائيل وفلسطين اليوم (الائتمان: لور باريلي).



الثقة في حل الدولتين السلمي بين الجماعات اليهودية المختلفة



بين يهود سامريين، انخفضت النسبة المئوية المؤمنة بحل الدولتين السلمي من 33 ٪ في عام 2017 إلى 17 ٪ اعتبارا من عام 2023. بالنسبة لليهود الأرثوذكس المتطرفين، انخفض الاعتقاد من 22 ٪ إلى 7٪.

خلافا لاتجاه فقدان الثقة، فإن 61 ٪ من الإسرائيليين اليهود العلمانيين متفائلون بشأن حل الدولتين السلمي، عندما بلغ العدد 54 ٪ في عام 2017.



بالنسبة للإسرائيليين على اليمين السياسي، انخفض الاعتقاد في احتمال حل الدولتين السلمي بشكل كبير. في عام 2017، بلغت النسبة 27 ٪ ولكن اعتبارا من أبريل 2023 ، بلغت 14 ٪ فقط.

بين الإسرائيليين على اليسار السياسي، 73% آمنوا بإمكانية حل الدولتين السلمي. بالنسبة للإسرائيليين الوسطيين، كانت النسبة 53٪.

وجد الاستطلاع أيضا أن اليهود الإسرائيليين الذين لا يدعمون الحكومة الائتلافية الحالية هم أكثر عرضة للاعتقاد بأن هناك طريقة للتعايش السلمي (54 ٪ مقابل 10٪)

مشاعر أقل من التمييز الإسلاموفوبيا الآن

كما استطلع مركز بيو آراء المسلمين الذين يعيشون في إسرائيل-باستثناء الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية-حول تفاعلاتهم الأخيرة مع التمييز ومع أفراد الأمن.

من 2014-2015، قال 12 ٪ من المسلمين أنهم تعرضوا لأضرار في الممتلكات خلال 12 شهرا قبل إجراء المسح. في عام 2023 ، أبلغ 4 ٪ عن نفس الشيء.

وجد الاستطلاع أيضا أن هناك انخفاضا بنسبة 6 ٪ في عدد المسلمين الذين يعانون من الوقاية من السفر، و10 ٪ في 2014-15 مقارنة بـ 4 ٪ في عام 2023.

كما انخفض عدد المسلمين الذين يتعرضون للتهديدات أو للهجوم من 10 ٪ إلى 8٪.

على الرغم من انخفاض عدد المسلمين الذين أبلغوا عن تعرضهم للتمييز، أبلغ المسلمون أيضا عن انخفاض بنسبة 12 ٪ في عدد اليهود الذين يعبرون عن قلقهم أو تعاطفهم معهم (13 ٪ مقابل 25٪).

لم يسجل الاستطلاع تجارب العرب المسيحيين الإسرائيليين.