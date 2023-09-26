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نتنياهو يتجه لإغلاق الحدود مع الأردن بصورة فورية

الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يتجه لإغلاق الحدود مع الأردن بصورة فورية



القدس المحتلة/سما/

يخشى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن تتحول الحدود الشرقية مع الأردن إلى مسار جديد لتسلل اللاجئين خاصة الأفارقة، ولذلك يسعى لبناء جدار جديد يغلق فيه الحدود الطويلة بشكل كامل.

وبحسب قناة ريشت كان العبريةـ، فإن نتنياهو حذر وزرائه خلال آخر جلسة للحكومة الإسرائيلية منذ أسابيع، أنه في حال لم يتم إغلاق الحدود الشرقية بالكامل، فإنه لن يكون هناك دولة يهودية.

وضرب نتنياهو، لوزرائه، مثالاً على ما جرى في قبرص التي قال إن 7 بالمائة من سكانها من المسلمين.

وقال: كان من الممكن أن نكون في وضع مماثل لوضعهم لولا قرار إغلاق حدودنا الجنوبية والشمالية في وجه المتسللين.

وأشار إلى أن غالبية دول افريقيا، تعيش في حالة فقر شديد ومجاعة ويفر سكانها إلى دول أوروبا وغيرها، كما أنه هناك العديد من سكان البلدان العربية يسعون للجوء لمختلف دول العالم.

وقال: بما أن إسرائيل تمتلك كل المقومات لتكون دولة تسحر هؤلاء المتسللين، وهي قريبة ويمكن الوصول إليها ..
الحدود الشرقية طويلة جدًا وأقل أمانًا، فإنها قد تصبح المنفذ التالي الذي سيتدفق عبره المتسللون لا إراديًا".

ولفت إلى أن "إسرائيل هي إحدى الدول القلائل التي تسيطر على حدودها بشكل شبه كامل"، كما قال. مضيفًا: "لدينا حدودًا من جهة واحدة لم يتم التعامل معها بعد من حيث السياج، وهي الحدود الشرقية، وسيتعين علينا إغلاقها أيضًا".

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