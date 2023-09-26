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الخارجية ترحب برفض ألمانيا للخريطة التي عرضها نتنياهو وبتمسكها بحل الدولتين

الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية ترحب برفض ألمانيا للخريطة التي عرضها نتنياهو وبتمسكها بحل الدولتين



رام الله/سما/

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بتصريحات الناطق بلسان الخارجية الألمانية التي رفض فيها الخريطة المخادعة والكاذبة التي عرضها نتنياهو في خطابه امام الجمعية العامة للأمم المتحدة الاسبوع الماضي.

وأشارت الوزارة، أن الخريطة تعبر عن حقيقة موقف نتنياهو وحكومته بخصوص ضم كامل للارض الفلسطينية المحتلة وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه وحقه في دولته.
وذكرت الوزارة الناطق بلسان الخارجية الألمانية التي لم تمرر هذه الكذبة وهذا التضليل وقامت بتوضيحه بناءً على قرارات الشرعية الدولية، واكدت أن ألمانيا لا تعترف بإسرائيل خارج الحدود المعترف فيها، وأن خطوة نتنياهو لا تساعد حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد المقبول الذي يعالج جذر المشكلة والقادر على إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.
 
وطالبت وزارة الخارجية بقية دول العالم توضيح مواقفها من سياسات نتنياهو في الضم والمصادرة والالغاء بحق الشعب الفلسطيني.

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