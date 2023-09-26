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بنك فلسطين يختتم مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر Sibos 2023 في مدينة تورونتو في كندا

الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
بنك فلسطين يختتم مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر Sibos 2023 في مدينة تورونتو في كندا



رام الله/ سما/

اختتم بنك فلسطين مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر سايبوس “SIBOS 2023”، والذي عقد في مدينة تورونتو في كندا خلال الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر 2023. حيث شارك فيه أكثر من 9000 مشارك من كبار قادة المؤسسات المالية والمصرفية والمهتمين من مختلف دول العالم في جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، والذي يعد حدثا سنوياً رائداً في القطاع المالي العالمي والمؤتمر الأهم للمصارف والمؤسسات المالية العالمية.

ومثل البنك في المؤتمر كلاً من السيد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين، والسيد موسى شامية مدير إدارة العمليات، والسيد سليمان نصر مدير إدارة مراقبة الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والسيد يزن المصري مدير إدارة الخزينة والسيد ادهم فواضلة رئيس قسم المؤسسات المالية.

ويهدف البنك من خلال مشاركته في المؤتمر، الى الاستفادة من التجارب العالمية للمؤسسات المالية والمصرفية، بالإضافة الى الربط والتشبيك مع مجموعة من نخبة البنوك في المنطقة والعالم، وتوطيد العلاقات مع البنوك المراسلة التي يتعامل معها البنك، وفتح آفاق جديدة وفعالة على كافة المستويات، فضلا عن رغبته بالاطلاع على آخر التطورات التي حدثت على صناعة المنتجات والخدمات المصرفية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات في العالم المصرفي وقطاع البنوك.

ويعد المؤتمر هو الخامس والأربعين، وهو فعالية هامة ومن أكبر المؤتمرات التي يتم تنظيمها سنوياً في المجال المالي في إحدى المدن حول العالم. ليجتمع فيه خبراء المال والاقتصاد والمصارف. حيث يقومون بمناقشة مستقبل وتحديات القطاع المالي وأنظمة الحصانة المالية والامتثال وتكنولوجيا المعلومات المتمثلة بقطاع المصارف ووضع رؤى مستقبلية بشكل تعاوني وجماعي لبلورة مستقبل هذا القطاع.

جدير بالذكر أن “سايبوس” يقام بتنظيم من جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) تهدف إلى عقد صفقات أعمال ووضع الخطط المستقبلية للقطاع المالي، وستستضيف مدينة بكين في الصين المؤتمر القادم لسايبوس في العام 2024.

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