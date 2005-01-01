  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ومعاريف، ويديعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الثلاثاء. 

"هآرتس":

سياسة الحكومة تسهل نزع الشرعية الدولية 

لبيد: نتنياهو يُمارس التحريض 

زيادة عدد الإنذارات حول احتمال وقوع عمليات.. وحالة تأهب قصوى  

"يديعوت أحرونوت": 

مؤرّخون ومراقبون إسرائيليون عن حرب الـ73: تل أبيب لم تتعلم الدروس وهي مرشحة لكسر أشد وأخطر

الكشف عن تفاصيل مشروع يربط "إسرائيل" بدول الخليج

الولايات المتحدة: لم يصدر قرار رسمي بإعفاء إسرائيل من تأشيرة الدخول

اشتباكات في تل أبيب خلال "يوم الغفران"

"معاريف": 

الاحتلال يبقي معبر بيت حانون مغلقا أمام عمال غزة وهيئة المعابر تنوه 

شاكيد: نتنياهو كان سيخوض حربًا عالمية لمنع اتفاق مع السعودية

#الصحف الإسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

إعلام عبري: "إسرائيل" تسير نحو التصعيد مع غزة وهذه الصورة دليل على ذلك

"الجريدة الرسمية" تنشر قرارا بتعديل قانون التقاعد العام لعام 2005

صحيفة تركية تنشر اعترافات عميل لـ"الموساد": هكذا تم تجنيدي وهذا ما طلبوه

حماس: "أبو المعزة" ليس كادراً في الجناح العسكري

إيكونوميست: اتفاق إسرائيلي سعودي قد يقلب الشرق الأوسط رأسا على عقب

اشتباكات في تل أبيب خلال "يوم الغفران"

لماذا تتحدث "إسرائيل" عن خيانة حاكم عربي لمصر وسوريا؟

الأخبار الرئيسية

سفير

السفير السعودي في رام الله: "نعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية"

قناة عبرية : مستوطنو غلاف غزة يتجهزون لتصعيد محتمل

نتنياهو

الكشف عن “خرق أمني” خطير داخل مكتب نتنياهو.. هذا ما فعله السارق ..

شاكيد: نتنياهو كان سيخوض حربًا عالمية لمنع اتفاق مع السعودية

تطور استخباراتي.. يديعوت: الجيش الإسرائيلي نفذ 172 عملية اعتقال لمطلوبين هذا العام

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية