رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ومعاريف، ويديعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

"هآرتس":

سياسة الحكومة تسهل نزع الشرعية الدولية

لبيد: نتنياهو يُمارس التحريض

زيادة عدد الإنذارات حول احتمال وقوع عمليات.. وحالة تأهب قصوى

"يديعوت أحرونوت":

مؤرّخون ومراقبون إسرائيليون عن حرب الـ73: تل أبيب لم تتعلم الدروس وهي مرشحة لكسر أشد وأخطر

الكشف عن تفاصيل مشروع يربط "إسرائيل" بدول الخليج

الولايات المتحدة: لم يصدر قرار رسمي بإعفاء إسرائيل من تأشيرة الدخول

اشتباكات في تل أبيب خلال "يوم الغفران"

"معاريف":

الاحتلال يبقي معبر بيت حانون مغلقا أمام عمال غزة وهيئة المعابر تنوه

شاكيد: نتنياهو كان سيخوض حربًا عالمية لمنع اتفاق مع السعودية