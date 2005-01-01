رام الله / سما /
فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ومعاريف، ويديعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الثلاثاء.
"هآرتس":
سياسة الحكومة تسهل نزع الشرعية الدولية
لبيد: نتنياهو يُمارس التحريض
زيادة عدد الإنذارات حول احتمال وقوع عمليات.. وحالة تأهب قصوى
"يديعوت أحرونوت":
مؤرّخون ومراقبون إسرائيليون عن حرب الـ73: تل أبيب لم تتعلم الدروس وهي مرشحة لكسر أشد وأخطر
الكشف عن تفاصيل مشروع يربط "إسرائيل" بدول الخليج
الولايات المتحدة: لم يصدر قرار رسمي بإعفاء إسرائيل من تأشيرة الدخول
اشتباكات في تل أبيب خلال "يوم الغفران"
"معاريف":
الاحتلال يبقي معبر بيت حانون مغلقا أمام عمال غزة وهيئة المعابر تنوه
شاكيد: نتنياهو كان سيخوض حربًا عالمية لمنع اتفاق مع السعودية