وائل جسار ينجو هو وعائلته من موت "الرصاص الطائش"

وكالات / سما /

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر تعرض الفنان اللبناني وائل جسار لحادث، ونجاته وعائلته بإعجوبة من طلق ناري طائش، يوم السبت أثناء زيارته إلى عائلته في منطقة البقاع.

وفي التفاصيل، ظهر وائل في فيديو شاركه على حسابه عبر "إنستغرام"، وهو يحمل رصاصة أُطلقت من سلاح ناري، مؤكدًا أنها كادت أن تنهي حياته هو وزوجته ووالدته.



وقال في الفيديو، إنه توجّه ومعه زوجته، مساء السبت، لزيارة والديه في منزل العائلة بمدينة "البقاع"، وجلسوا في فسحة المنزل.



وتابع وائل أنه كان في المنطقة حفل زفاف جرى فيه إطلاق النار ابتهاجًا بالمناسبة، ووقعت الرصاصة في المكان الذي كان يجلس فيه مع عائلته.



وأضاف مستنكرًا ما حصل: "الابتهاج ما بكون بضرب الرصاص والقواص.. الرصاصة كانت رح تقتلني أنا وزوجتي ووالدتي وخيي.. ممكن تقتل شخصًا يمشي في الشارع".



ووجّه الفنان اللبناني وائل جسار خلال الفيديو رسالة طلب فيها من جميع متابعيه الابتعاد عن ظاهرة إطلاق الرصاص في المناسبات السعيدة، مشيرًا إلى أن التعبير عن الفرح لا يكون بإطلاق الرصاص.



وعلّق: " الفرح بكون بنشر الورود.. بنشر السعادة.. مش بإطلاق النار".



