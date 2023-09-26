ميتا تطور روبوت ذكاء اصطناعي

وكالات / سما /

تخطط شركة ميتا، لإطلاق روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي بشخصيات مميزة عبر تطبيقاتها للتواصل الاجتماعي بصفتها وسيلة لجذب المستخدمين الشباب.

ويختبر الموظفون روبوتات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخليًا، ومن المتوقع أن تعلن الشركة روبوتها الأول من هذه المجموعة في مؤتمر Meta Connect.

ومن المفترض أن تُستخدم الروبوتات بصفتها وسيلة لتعزيز التفاعل مع المستخدمين، مع أن بعض الروبوتات قد تتمتع أيضًا بمهارات متعلقة بالإنتاجية، مثل المساعدة في البرمجة أو المهام الأخرى.

وتولي ميتا أهمية كبيرة للمستخدمين الأصغر سنًا، لا سيما مع ظهور تيك توك، التي تفوقت في العامين الماضيين على إنستجرام من حيث الشعبية بين المراهقين.

وأعادت ميتا تركيز عمل أقسام الذكاء الاصطناعي لديها مع ظهور تكنولوجيا النماذج اللغوية الكبيرة، وتريد تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطبيقاتها المختلفة.

وتخطط الشركة لتطوير العشرات من روبوتات دردشة الذكاء الاصطناعي ذات الشخصية، وعملت الشركة أيضًا على منتج يسمح للمشاهير والمبدعين باستخدام برامج الدردشة الآلية للتفاعل مع المعجبين والمتابعين.