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5 مليون شيكل يوميا: خسائر غزة نتيجة اغلاق معبر ايرز

الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 مليون شيكل يوميا: خسائر غزة نتيجة اغلاق معبر ايرز



غزة/ سما /

 تواصل سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء، إغلاق معبر بيت حانون (ايرز) أمام العمال لليوم الثاني عشر على التوالي.

وقالت نقابات العمال ان الخسائر الناجمة عن منع 19 الف عامل من الوصول لاعمالهم تقدر ب 5 مليون شيكل يوميا.

ووصف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، اغلاق معبر بيت حانون بالعقاب الجماعي يمارسه الاحتلال ضد عمال وأهالي قطاع غزة.

واضاف العمصي : خسائر العمال كبيرة جدا، مشيرا إلى أن 60 بالمائة من أهالي وعمال قطاع غزة تحت خط الفقر.

وأوضح أن استمرار اغلاق معبر بيت حانون أمام العمال يزيد معاناتهم ويفاقم الوضع الاقتصادي داخل قطاع غزة، مضيفا أن استمرار إغلاقه مخالف للقوانين الدولية والاممية.

وطالب سامي العمصي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال لفتح معبر بيت حانون أمام العمال الفلسطينيين، كما وطالب الوسطاء الذين تدخلوا بملف عمل عمال قطاع غزة سواء المصريين أو القطريين للضغط على الاحتلال لكي يلتزم بما تم الاتفاق عليه.

واغلقت سلطات الاحتلال المعبر بداعي الرد على تواصل التظاهرات قرب الحدود الشرقية للقطاع.

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