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أردوغان: نتنياهو قد يزور تركيا قريبا وسنتعاون مع إسرائيل في التنقيب عن الغاز بالمتوسط

الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: نتنياهو قد يزور تركيا قريبا وسنتعاون مع إسرائيل في التنقيب عن الغاز بالمتوسط



القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على متن الطائرة خلال رحلة عودته من إقليم ناختشيفان الأذري، إن بلاده ستتعاون مع إسرائيل في التنقيب عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط.

وكشف أردوغان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد يزور تركيا خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.

وإذ لفت إلى أن تركيا ستتعاون مع إسرائيل في عمليات التنقيب عن الغاز في شرقي البحر الأبيض المتوسط، أكد أن أماكن التنقيب وآلياتها سيتم تحديدها خلال اجتماعات تتمّ بين الطرفين التركي والإسرائيلي.

وقال أردوغان إن الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية، هو الطريق الأفضل لإرساء الاستقرار والسلام في المنطقة.
وفي سياق آخر، أكد أردوغان أن بلاده تبذل جهوداً كبيرة من أجل فتح ممرّ زانغيزور (بين أذربيجان وإقليم ناختشيفان وتركيا ويمرّ عبر أراضي أرمينيا) في أقرب وقت ممكن، معتبرا أن وصول إشارات إيجابية من إيران بخصوص فتح ممرّ زانغيزور، هو أمر مفرح بشكلٍ كبير.

وفي العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، قال الرئيس التركي: "نحن الآن ننتظر موقفا وردا واضحا من الجانب الأميريكي، بخصوص بيع تركيا طائرات F-16.. وأقول للجانب الأمريكي، إن كان لديكم الكونغرس، فإن لدينا برلماننا أيضا".
وفي الشأن الداخلي، أكد أردوغان ضرورة أن تتخلّص تركيا من دستور الانقلاب العسكري، آملا في التوصّل لتوافق حول صيغة الدستور الذي أعددناه.

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