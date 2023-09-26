380 ألف نزيل فندقي بالضفة في النصف الأول للعام​​​​​​​

رام الله / سما /

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء، وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بيانا صحفيا، لمناسبة اليوم العالمي للسياحة، والذي يصادف الـ27 أيلول من كل عام.

وقد حددت منظمة السياحة العالمية (UNWTO) موضوع يوم السياحة العالمي للعام 2023 ليكون "السياحة والاستثمار الأخضر".

وبهذه المناسبة، تم استعراض أبرز المؤشرات السياحية في فلسطين، والتي تعكس نموا واضحا في القطاع السياحي مقارنة مع العامين السابقين، وهي على النحو الآتي:

تضاعف في أعداد نزلاء الفنادق

شهد عدد نزلاء الفنادق خلال النصف الأول من العام 2023 ارتفاعا يزيد عن الضعفين مقارنة بذات الفترة من العام السابق، حيث بلغ عدد نزلاء الفنادق في الضفة الغربية 380 ألف نزيل أقاموا حوالي مليون ليلة مبيت.

وقد استقبلت محافظة بيت لحم العدد الأكبر من النزلاء بنسبة 58% من اجمالي عدد نزلاء الفنادق، يليها محافظة القدس بنسبة 15%، ثم محافظة رام الله والبيرة بنسبة 10%.

ومن الجدير بالذكر أن40 % من نزلاء الفنادق هم من الوافدين من الاتحاد الاوروبي، يليهم الفلسطينيون المقيمون في أراضي 1948 بنسبة 14%، في حين شكل النزلاء المحليون 10% يليهم 36% من باقي دول العالم من اجمالي النزلاء.

تضاعف في عدد الزيارات الوافدة

ما يزيد عن 1.9 مليون زيارة قام بها الزوار الوافدون (زوار اليوم الواحد) للمواقع السياحية في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام 2023، منهم 056,1 من الفلسطينيين المقيمين في أراضي 1948 و866 ألف وافد من خارج فلسطين.

توزع عدد الزيارات الوافدة من خارج فلسطين خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 حسب المحافظة على النحو الآتي: 34% في محافظة بيت لحم، و18% في محافظة أريحا والأغوار، وبنسبة 10% لمحافظتي جنين وطولكرم على التوالي، فيما توزع 28% من الزيارات على بقية محافظات الضفة الغربية.

أما عدد الزيارات الوافدة من فلسطينيي 1948 فقد توزعت على النحو الآتي: 23% في محافظة أريحا والأغوار، و19% في جنين و18% في محافظة طولكرم، ثم محافظة نابلس بنسبة 13% فيما توزع 21% من الزيارات على بقية محافظات الضفة الغربية.

ارتفاع في عدد الزيارات المحلية

شهدت المواقع السياحية في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام 2023 تحسناً في حركة الزوار المحليين نتج عنها ما يزيد عن,005 2 ألف زيارة الى المواقع السياحية والحدائق والمتنزهات المختلفة. وبالمقارنة مع ذات الفترة من العام 2022 فقد ارتفع عدد زيارات المحليين بنسبة 15.5%.

تركزت زيارات المحليين في محافظة نابلس بنسبة 18% يليها محافظة رام الله والبيرة بنسبة 15% يليها محافظتي جنين وطولكرم بنسبة 13% على التوالي ثم محافظة قلقيلية بنسبة 11%، وبنسبة 10% لمحافظة أريحا وبنسبة 9% لمحافظتي الخليل وطوباس على التوالي، مقابل 2% لمحافظة بيت لحم.

انخفاض في عدد العاملين في قطاع السياحة

انخفض عدد العاملين في الأنشطة السياحية مقارنة مع ذات الفترة من العام 2023 بنسبة 8%، حيث بلغ عدد العاملين في القطاع السياحي 50 ألف عامل خلال الربع الثاني من العام 2023، تشكل ما نسبته 4.3% من اجمالي العاملين من فلسطين.

ويتوزع عدد العاملين في قطاع السياحة حسب الحالة العملية الى 38 ألف عامل بأجر (منهم 34 ألف ذكر، و4 آلاف أنثى)، و6 آلاف عامل لحسابه ( منهم 5 آلاف ذكر، وألف أنثى).