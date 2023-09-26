"فتح" تعقد مؤتمرها العام الثامن نهاية شهر 12

رام الله / سما /

قرر المجلس الثوري لحركة "فتح"، اليوم الثلاثاء، عقد المؤتمر العام الثامن للحركة في السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل لعام 2023.

وقال تيسير نصر الله عضو المجلس الثوري في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، "إن المجلس في انعقاد دائم ومستمر، لمتابعة كافة الملفات التي أقرها في دورته الأخيرة، إضافة إلى متابعة ما يجري داخل الأراضي الفلسطينية من جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المستمرة بحق أبناء شعينا الفلسطيني".

وأشار إلى أن اللجنة التحضيرية ستعقد اجتماعها الأسبوع القادم بكامل أعضائها للاطلاع على كافة التحضيرات التي قامت بها اللجان الفرعية، والاطلاع على كافة التقارير التي ستأتي من هذه اللجان، إضافة إلى دورة أخرى ستعقد للمجلس الثوري في السادس عشر من شهر نوفمبر القادم للاطلاع على مجريات عقد المؤتمر الثامن للمجلس الثوري لحركة فتح في السابع عشر من ديسمبر المقبل.

وقال نصر الله: "إن حركة فتح لديها قلق كبير نتيجة ما يجري من إطلاق للنار على مؤسسات السلطة والأجهزة الأمنية، وأحداث إطلاق النار والاعتداءات على المواطنين أو مسؤولين في بلديات الخليل أو غيرها من الاعتداءات".

وأضاف: "إن ذلك أمر مخالف للقانون وهو ما تسعى إليه حركة فتح بكل إمكانياتها من أجل الحفاظ على النظام وأن يسود القانون في أوساط الشعب الفلسطيني".