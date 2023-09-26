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الكشف عن “خرق أمني” خطير داخل مكتب نتنياهو.. هذا ما فعله السارق ..

الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن “خرق أمني” خطير داخل مكتب نتنياهو.. هذا ما فعله السارق ..



القدس المحتلة / سما /

 كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن “خرق أمني” خطير في مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بعد نجاح سارق في اقتحام غرفة الحراسة والاستيلاء على “معدات أمنية”.

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم”، إن إسرائيلياً اقتحم غرفة الحراسة لمقر نتنياهو، في القدس المحتلة، وسرق حقيبة تحتوي على عتاد أمني.

وذكرت أن الإسرائيلي من سكان مستوطنة “كريات ملاخي” قرب عسقلان المحتلة وقد نجح في اختراق الإجراءات الأمنية.

وأشارت إلى أن المستوطن مشتبه به بسرقة دراجة هوائية من مبنى وزارة المالية الإسرائيلية في القدس المحتلة.

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