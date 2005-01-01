حماس: استهداف الصحفيين جرائم موصوفة لن تسقط بالتقادم

وكالات / سما /

قالت حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، "إنَّ استهداف الاحتلال بالقتل المتعمّد للصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، كمراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، والصحفية غفران وراسنة في الضفة الغربية، والاستهداف المباشر بالرّصاص الحيّ، كالصحفي أشرف أبو عمرة في قطاع غزة، هي جرائم موصوفة لن تسقط بالتقادم".

وشددت حركة "حماس" في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، على ضرورة محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحفيين.

وأضافت: "أمام العدوان المتصاعد الذي تمارسه الآلة الحربية الإسرائيلية ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، بمساندة ماكينتها الإعلامية في دعاية خبيثة ومضلّلة ومغرضة، تتضاعف مسؤولية الحركة الصحفية والإعلامية الفلسطينية في مواجهة مخططات الاحتلال".

وأكدت "حماس" أنَّ جرائم الاحتلال ضدّ الصحفيين ومؤسساتهم، تكشف حجم الخوف الذي ينتاب قادة حكومته من رسالة ودور الإعلام الوطني المقاوم، مشيرةً إلى أنها لن تفلح في إسكات أو تغييب صوتهم الصادح بالحق الفلسطيني.

ودعت المؤسسات الإعلامية في العالم العربي والإسلامي إلى دعم الصحفي والإعلامي الفلسطيني والتضامن معه لأداء دوره ورسالته النبيلة في فضح جرائم الاحتلال.

كما ودعت حركة "حماس" إلى مواصلة مواكبتهم لواقع الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع، ليبقى في صدارة المشهد الإعلامي عربياً وإسلامياً ودولياً.