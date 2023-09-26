الأولمبي الفلسطيني يتأهل في الآسياد ويواجه هونغ كونغ

رام الله / سما /

تأهل المنتخب الفلسطيني إلى ثمن نهائي منافسات كرة القدم رغم خساراته أمام اليابان بهدف دون رد

المنتخب الفلسطيني أكمل المباراة بعشرة لاعبين عندما طرد محمد صالح بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة الثامنة عشرة.

وجاء هدف اليابان الوحيد بواسطة اشيدا تي عن طريق ركلة حرة مباشرة مطلع الدقيقة الثانية والعشرين.

وشهدت المباراة أيضاً خروج لاعب اليابان كاكيرو ياماوتشي مطروداُ في الدقيقة السابعة والعشرين.

ورغم خسارة المنتخب الفلسطيني إلا أنه تمكن من التأهل مستفيداً من فارق الأهداف الذي صب لمصلحته على حساب نظيره القطري، الذي تأهل من ضمن أفضل ثوالث في البطولة.

ويواصل الفدائي الفلسطيني مشواره في الآسياد وسيواجه منتخب هونغ كونغ الأربعاء القادم.