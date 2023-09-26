تعليق طريف لجوارديولا عن الإصابات في مانشستر سيتي

وكالات / سما /

تحدث المُدرب الإسباني بيب جوارديولا، مُدرب مانشستر سيتي، عن كثرة الإصابات التي لحقت بفريقه مؤخراً.

وتضم قائمة مُصابي مانشستر سيتي كل من النجم كيفين دي بروين فضلاً عن الثلاثي جون ستونز وماتيو كوفاسيتش وبيرناردو سيلفا.

وتتضمن قائمة الغائبين أيضاً اسم النجم رودري الذي سيغيب 3 مُباريات بعد طرده في لقاء السيتي ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي.

وسيلعب مانشستر سيتي المُبارة المُقبلة له ضد نيوكاسل على أرض ملعب سان جيمس بارك يوم الأربعاء في الجولة الثالثة من كأس الرابطة الإنجليزية المُحترفة.

وأطلق جوارديولا تصريحاً مازحاً أكد فيه استعداده للعودة من الاعتزال بعد 17 سنة من تعليق حذائه للتعامل مع غيابات فريقه ضد نيوكاسل.

وقال جوارديولا، في تصريحاتٍ نقلتها شبكة توك سبورت البريطانية، :” بعض اللاعبين الذين يلعبون كثير من الدقائق لن يخوضوا اللقاء ضد نيوكاسل”.

وأضاف :”كأس الرابطة تُمثل فرصة عظيمة لكل الشباب الذين لا يلعبون بصورةٍ مُنتظمة، يُمكنهم أن يلعبوا بعض الدقائق، وهذا أمر مثالي”.

وتابع مُدرب السيتي :”لكن بالنسبة للشباب الآخرين فأنا لن استنزف 1 % من الطاقة في كأس الرابطة”.

وأوضح جوارديولا :”لاعبون مثل كايل ووكر وروبن دياز يلعبون 90 دقيقة لنا و90 دقيقة للمُنتخب الوطني، هُم مرهقون”.

وتابع :”لهذا السبب سنُشرك اللاعبين الذين هم بحاجة للمُشاركة، سواء لاعبي الأكاديمية وربما أنا”، وأضاف مازحاً :”ظهري يتحسن لذلك يُمكنني أن ألعب بضع دقائق”.