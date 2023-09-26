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أجيري: برشلونة صنع فريقاً مرعباً تحت قيادة تشافي

الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أجيري: برشلونة صنع فريقاً مرعباً تحت قيادة تشافي



وكالات / سما /

تحدث المُدرب المكسيكي خافيير أجيري، مُدرب مايوركا، عن اللقاء المُرتقب الذي يجمعهم مساء اليوم ضد برشلونة في الدوري الإسباني.

وسيلتقي الفريقان على أرض ستاد إيبيروستار “ملعب مايوركا”، ويرغب أصحاب الأرض في تحقيق المُفاجأة أمام بطل الليجا.

وقال أجيري، في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، :”برشلونة فريق مرعب وغير قابل للتوقف بوجود الثنائي جواو (جواو كانسيلو وجواو فيليكس)”.

وتابع :”لقد شاهدنا مُبارتين عانى فيهما برشلونة حقاً، الأولى كانت ضد خيتافي والثانية ضد سيلتا فيجو، ومع مُشاهدة ما قام به زملائي المُدربين وبإضافة الرؤية الشخصية فنحن نُحاول أن نُصمم أسلوباً للتعامل مع لعب برشلونة”.

وأضاف مُدرب مايوركا :”الأمر صعب، نحن نعرف ذلك، ولكننا نلعب بواسطة 11 لاعباً ضد 11 لاعباً، ونخوض اللقاء على أرضنا، وعلينا أن نبذل أفضل ما لدينا”.

ويحتل برشلونة صدارة الليجا برصيد 16 نقطة بعد الفوز في 5 مُباريات والتعادل في مُباراة، فيما يحتل مايوركا المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط فقط حيث فاز الفريق في مُباراة وتعادل في مُبارتين وخسر في 3 مُباريات.

#أجيري #برشلونة #تشافي #مايوركا

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