شاكيد: نتنياهو كان سيخوض حربًا عالمية لمنع اتفاق مع السعودية

القدس المحتلة / سما /

قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية السابقة، إيليت شاكيد، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، كان سيخوض حربًا عالمية ضد اتفاق لتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية، لو جاء به رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت.

وأضافت شاكيد في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي: من الواضح لأي شخص لديه عقل، بأن نتنياهو كان سيخوض هذه الحرب ضد الاتفاق لو جاء به بينيت.

وتابعت: لقد رأينا كيف أخافت هذه الحكومة الجمهور عندما كنا في الحكومة.

وأشارت إلى أن الحكومة الحالية، حينما كانت في المعارضة، كانت تمنع تمرير الكثير من القضايا السياسية والأمنية وغيرها، كما أنها هي من أفشلت التقدم في ملف دخول إسرائيل ببرنامج الإعفاء من التأشيرة من قبل الولايات المتحدة.