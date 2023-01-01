  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

شاكيد: نتنياهو كان سيخوض حربًا عالمية لمنع اتفاق مع السعودية

الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاكيد: نتنياهو كان سيخوض حربًا عالمية لمنع اتفاق مع السعودية



القدس المحتلة / سما /

قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية السابقة، إيليت شاكيد، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، كان سيخوض حربًا عالمية ضد اتفاق لتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية، لو جاء به رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت.

وأضافت شاكيد في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي: من الواضح لأي شخص لديه عقل، بأن نتنياهو كان سيخوض هذه الحرب ضد الاتفاق لو جاء به بينيت.

وتابعت: لقد رأينا كيف أخافت هذه الحكومة الجمهور عندما كنا في الحكومة.

وأشارت إلى أن الحكومة الحالية، حينما كانت في المعارضة، كانت تمنع تمرير الكثير من القضايا السياسية والأمنية وغيرها، كما أنها هي من أفشلت التقدم في ملف دخول إسرائيل ببرنامج الإعفاء من التأشيرة من قبل الولايات المتحدة.

الأكثر قراءة اليوم

كارثة.. مئات القتلى والجرحى في حريق نينوى بقاعة أعراس شمال العراق

في مشهد العلاقة بين الرنتيسي ودحلان: الجيِّرة والصداقة والمشاعر الوطنية!! د. أحمد يوسف

نتنياهو يتجه لإغلاق الحدود مع الأردن بصورة فورية

وزير السياحة الاسرائيلي يصل السعودية ..

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

استطلاع: الإسرائيليون يفقدون الثقة في حل الدولتين

تقرير : ايران تعرض استضافة 600 خبير سعودي وتدريبهم لصناعة مفاعل نووي بالكامل

الأخبار الرئيسية

السفير السعودي لدى فلسطين يلغي زيارته إلى الأقصى

انتهت اجتماعاته بدون نتائج.. وينسلاند يحذر من تصعيد عسكري بغزة وهذه شروط "حماس" للهدوء

مقربون من نتنياهو : "بن غفير عبء على الحكومة"

كارثة.. مئات القتلى والجرحى في حريق نينوى بقاعة أعراس شمال العراق

طائرات الاحتلال تقصف مراصد للمقاومة شرق قطاع غزة واصابات في مواجهات مع الاحتلال قرب الجدار الفاصل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية