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أزمة سانشو في مانشستر يونايتد تتصاعد

الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أزمة سانشو في مانشستر يونايتد تتصاعد



وكالات / سما /

دخلت أزمة النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو مع إدارة ناديه مانشستر يونايتد والمُدرب إيريك تين هاج مرحلةً شديدة الصعوبة.

وكانت الأزمة قد بدأت في أعقاب الخسارة من أرسنال في الدوري بنتيجة 3-1، حينها خرج تين هاج بتصريحٍ اتهم فيه سانشو بالتقاعس في التدريبات.

ولم يلتزم سانشو بالصمت، وأصدر بياناً رسمياً رد فيه على تين هاج رافضاً مُواصلة اعتباره “كبش الفداء”، على حد تعبيره.

وتصاعد الخلاف عقب ذلك وأصدر النادي يوم 14 سبتمبر قراراً صارماً باستبعاد سانشو من الفريق الأول وتدريباته لأسبابٍ انضباطية.

وأكد البيان الناري أن سانشو سيتدرب فردياً بعيداً عن تدريبات الفريق الأول تحت قيادة تين هاج.

التطور الأخير كشفه تقرير لشبكة توك سبورت البريطانية التي قالت إن سانشو أصبح محظوراً عليه استخدام تجهيزات ومنشآت الفريق الأول للنادي بما في ذلك غرفة تناول الطعام.

ويتدرب اللاعب حالياً مع لاعبي أكاديمية اليونايتد، وتنتظر جميع الأطراف معرفة الحلقة الأخيرة في المُسلسل.

وأصبحت كل المُؤشرات تسير في اتجاه رحيل سانشو عن الفريق في أقرب فرصة مُمكنة بعد وصول علاقته مع تين هاج لطريقٍ مسدود.

#مانشستر يونايتد #جادون سانشو

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