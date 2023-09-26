تيباس يُشعل الحماس في ريال مدريد بتصريحٍ عن مبابي

وكالات / سما /

تحدث السيد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، عن إمكانية انضمام كيليان مبابي لنادي ريال مدريد مُطلقاً تصريحاً مُثيراً.

وينتهي تعاقد مبابي مع فريقه باريس سان جيرمان في يونيو المُقبل، وسيكون حُراً للتعاقد مع أي نادٍ جديد في حالة عدم التوقيع على عقدٍ جديد مع ناديه.

وقال تيباس، في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية، :”أعتقد أن مبابي سيلعب في الدوري الإسباني الموسم المُقبل بنسبة 70 أو 80 %”.

ويرتبط مبابي بخطوة انتقال مُحتملة للنادي الملكي منذ عدة سنوات، ولم تتم الخطوة بعد حتى الآن نظراً لتمسك الباريسيين بخدماته.

وسيتوهج مبابي بشدة في ريال مدريد في حالة قدومه للنادي الملكي فعلاً، وذلك بالنظر للقيمة التاريخية الفريدة لأصحاب القمصان البيضاء، وبالنظر كذلك للإنجازات التي يحققها النادي محلياً وأوروبياً كل سنة.

ويبلغ مبابي من العُمر 24 سنة، ويجيد اللعب في مركز قلب الهجوم، وينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان في يونيو 2024.

وكان مبابي قد انتقل للفريق الباريسي في 2017 قادماً من موناكو، ومنذ ذلك الحين لعب 266 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 220 هدفاً، وصنع 98 هدفاً لزملائه.