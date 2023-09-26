  1. الرئيسية
  2. الرياضة

تيباس يُشعل الحماس في ريال مدريد بتصريحٍ عن مبابي

الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تيباس يُشعل الحماس في ريال مدريد بتصريحٍ عن مبابي



وكالات / سما /

تحدث السيد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، عن إمكانية انضمام كيليان مبابي لنادي ريال مدريد مُطلقاً تصريحاً مُثيراً.

وينتهي تعاقد مبابي مع فريقه باريس سان جيرمان في يونيو المُقبل، وسيكون حُراً للتعاقد مع أي نادٍ جديد في حالة عدم التوقيع على عقدٍ جديد مع ناديه.

وقال تيباس، في تصريحاتٍ نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية، :”أعتقد أن مبابي سيلعب في الدوري الإسباني الموسم المُقبل بنسبة 70 أو 80 %”.

ويرتبط مبابي بخطوة انتقال مُحتملة للنادي الملكي منذ عدة سنوات، ولم تتم الخطوة بعد حتى الآن نظراً لتمسك الباريسيين بخدماته.

وسيتوهج مبابي بشدة في ريال مدريد في حالة قدومه للنادي الملكي فعلاً، وذلك بالنظر للقيمة التاريخية الفريدة لأصحاب القمصان البيضاء، وبالنظر كذلك للإنجازات التي يحققها النادي محلياً وأوروبياً كل سنة.

ويبلغ مبابي من العُمر 24 سنة، ويجيد اللعب في مركز قلب الهجوم، وينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان في يونيو 2024.

وكان مبابي قد انتقل للفريق الباريسي في 2017 قادماً من موناكو، ومنذ ذلك الحين لعب 266 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 220 هدفاً، وصنع 98 هدفاً لزملائه.

#تيباس #كيليان مبابي #ريال مدريد #باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة اليوم

إعلام عبري: "إسرائيل" تسير نحو التصعيد مع غزة وهذه الصورة دليل على ذلك

"الجريدة الرسمية" تنشر قرارا بتعديل قانون التقاعد العام لعام 2005

صحيفة تركية تنشر اعترافات عميل لـ"الموساد": هكذا تم تجنيدي وهذا ما طلبوه

حماس: "أبو المعزة" ليس كادراً في الجناح العسكري

إيكونوميست: اتفاق إسرائيلي سعودي قد يقلب الشرق الأوسط رأسا على عقب

اشتباكات في تل أبيب خلال "يوم الغفران"

لماذا تتحدث "إسرائيل" عن خيانة حاكم عربي لمصر وسوريا؟

الأخبار الرئيسية

image_processing20230926-613005-tozjfn

وفد سعودي يصل الضفة الغربية المحتلة للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود

نتنياهو

الكشف عن “خرق أمني” خطير داخل مكتب نتنياهو.. هذا ما فعله السارق ..

شاكيد: نتنياهو كان سيخوض حربًا عالمية لمنع اتفاق مع السعودية

تطور استخباراتي.. يديعوت: الجيش الإسرائيلي نفذ 172 عملية اعتقال لمطلوبين هذا العام

thumb (8)

إعلام عبري: "إسرائيل" تسير نحو التصعيد مع غزة وهذه الصورة دليل على ذلك

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية