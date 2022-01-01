  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر إصابة مواطن بالرصاص الحي، وآخرين بالاختناق إثر استهداف قوات الاحتلال مسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

كما عنونت الصحف، خبر اعتماد مجلس الوزراء الإطار العام للخطة الإستراتيجية للمساعدات الاجتماعية والإطار الوطني للسياسة الصناعية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ إصابات وقصف شرق غزة والاحتلال يحول القدس إلى ثكنة عسكرية

_ منظمة التحرير و"الخارجية" ترحبان بزيارة السفير السعودي وتعتبرانها محطة تاريخية لتطوير العلاقات الثنائية

_ السعودية تدين تكرار الممارسات الاستفزازية التي تقوم بها مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى

_ الخميس عطلة رسمية لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

_ بناء على توجيهات الرئيس: وزير الداخلية يعقد اجتماعات أمنية وعشائرية في محافظة الخليل

_ مجلس الوزراء يعتمد الإطار العام للخطة الإستراتيجية للمساعدات الاجتماعية والإطار الوطني للسياسة الصناعية

_ قرصنة الاحتلال تلتهم الزيادة في الإيرادات

_ نادي الأسير يحذر من المخاطر التي تتصاعد على حياة الأسير الفسفوس

_ 27  عاما على هبة النفق

"الأيام":

_ مئات المستوطنين يواصلون اقتحام الأقصى ويعتدون على مقبرة باب الرحمة

_ اعتقالات في بيت حنينا ومواجهات في العيسوية واقتحام عدة بلدات في محافظة جنين

_ السفير السعودي يصل اليوم لتقديم أوراق اعتماده

_ الأمم المتحدة: عنف المستوطنين تسبب بتهجير 1105 أشخاص منذ 2022

_ اشتية يدين الاعتداء على عضو بمجلس بلدية الخليل

_ الحكومة تعتمد الإطار العام لخطة المساعدات الاجتماعية

_ الاحتلال يقصف مواقع شرق غزة بعد اندلاع مواجهات تخللها إطلاق بالونات حارقة

_ كحيل: جاهزون لإجراء الانتخابات المحلية في غزة

"القدس":

_ إصابات خلال قمع مسيرات غزة وقصف مرصدين للمقاومة في البريج وجباليا

_ تشييع الشهيد مجدي غباين في بيت لاهيا

_ ترحيب فلسطيني بزيارة السفير السعودي واعتبارها تاريخية

_ 486 مستوطنًا يقتحمون الأقصى في "عيد الغفران"

_ "عير عميم": رقم قياسي في عدد المستوطنات بالقدس يساوي ما أقر خلال السنوات العشر الأخيرة

_ الحكومة تعتمد الإطار العام للخطة الإستراتيجية للمساعدات الاجتماعية

_ إضراب عام في الخليل رفضا للاعتداء على أعضاء مجلس البلدية

_ تقرير أممي: تهجير 1100 شخص من 28 تجمعا منذ العام 2022 بالضفة

#الصحف الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

إعلام عبري: "إسرائيل" تسير نحو التصعيد مع غزة وهذه الصورة دليل على ذلك

صحيفة تركية تنشر اعترافات عميل لـ"الموساد": هكذا تم تجنيدي وهذا ما طلبوه

"الجريدة الرسمية" تنشر قرارا بتعديل قانون التقاعد العام لعام 2005

حماس: "أبو المعزة" ليس كادراً في الجناح العسكري

إيكونوميست: اتفاق إسرائيلي سعودي قد يقلب الشرق الأوسط رأسا على عقب

اشتباكات في تل أبيب خلال "يوم الغفران"

لماذا تتحدث "إسرائيل" عن خيانة حاكم عربي لمصر وسوريا؟

الأخبار الرئيسية

تطور استخباراتي.. يديعوت: الجيش الإسرائيلي نفذ 172 عملية اعتقال لمطلوبين هذا العام

thumb (8)

إعلام عبري: "إسرائيل" تسير نحو التصعيد مع غزة وهذه الصورة دليل على ذلك

الاحتلال يبقي معبر بيت حانون مغلقا أمام عمال غزة وهيئة المعابر تنوه..

Bk2l6oeJxT_0_126_1280_719_0_x-large

اشتباكات في تل أبيب خلال "يوم الغفران"

طائرات الاحتلال تستهدف مرصدين للمقاومة شرق غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية