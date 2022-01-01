رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر إصابة مواطن بالرصاص الحي، وآخرين بالاختناق إثر استهداف قوات الاحتلال مسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

كما عنونت الصحف، خبر اعتماد مجلس الوزراء الإطار العام للخطة الإستراتيجية للمساعدات الاجتماعية والإطار الوطني للسياسة الصناعية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ إصابات وقصف شرق غزة والاحتلال يحول القدس إلى ثكنة عسكرية

_ منظمة التحرير و"الخارجية" ترحبان بزيارة السفير السعودي وتعتبرانها محطة تاريخية لتطوير العلاقات الثنائية

_ السعودية تدين تكرار الممارسات الاستفزازية التي تقوم بها مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى

_ الخميس عطلة رسمية لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

_ بناء على توجيهات الرئيس: وزير الداخلية يعقد اجتماعات أمنية وعشائرية في محافظة الخليل

_ مجلس الوزراء يعتمد الإطار العام للخطة الإستراتيجية للمساعدات الاجتماعية والإطار الوطني للسياسة الصناعية

_ قرصنة الاحتلال تلتهم الزيادة في الإيرادات

_ نادي الأسير يحذر من المخاطر التي تتصاعد على حياة الأسير الفسفوس

_ 27 عاما على هبة النفق

"الأيام":

_ مئات المستوطنين يواصلون اقتحام الأقصى ويعتدون على مقبرة باب الرحمة

_ اعتقالات في بيت حنينا ومواجهات في العيسوية واقتحام عدة بلدات في محافظة جنين

_ السفير السعودي يصل اليوم لتقديم أوراق اعتماده

_ الأمم المتحدة: عنف المستوطنين تسبب بتهجير 1105 أشخاص منذ 2022

_ اشتية يدين الاعتداء على عضو بمجلس بلدية الخليل

_ الحكومة تعتمد الإطار العام لخطة المساعدات الاجتماعية

_ الاحتلال يقصف مواقع شرق غزة بعد اندلاع مواجهات تخللها إطلاق بالونات حارقة

_ كحيل: جاهزون لإجراء الانتخابات المحلية في غزة

"القدس":

_ إصابات خلال قمع مسيرات غزة وقصف مرصدين للمقاومة في البريج وجباليا

_ تشييع الشهيد مجدي غباين في بيت لاهيا

_ ترحيب فلسطيني بزيارة السفير السعودي واعتبارها تاريخية

_ 486 مستوطنًا يقتحمون الأقصى في "عيد الغفران"

_ "عير عميم": رقم قياسي في عدد المستوطنات بالقدس يساوي ما أقر خلال السنوات العشر الأخيرة

_ الحكومة تعتمد الإطار العام للخطة الإستراتيجية للمساعدات الاجتماعية

_ إضراب عام في الخليل رفضا للاعتداء على أعضاء مجلس البلدية

_ تقرير أممي: تهجير 1100 شخص من 28 تجمعا منذ العام 2022 بالضفة