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الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عند حاجز عسكري نصبته على الطريق الالتفافي قرب مدينة الخليل الشاب تامر عبد الرؤوف النتشة واستولت على مركبته، كما اعتقلت من بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل المواطن سميح سليمان الحروب، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية عند مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بإعاقة مرورهم.

#الاحتلال #الخليل

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