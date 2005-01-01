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مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، عددا من الفلسطينيين، خلال حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات بالاختناق.

وداهمت قوات الاحتلال عدة مناطق من محافظة رام الله والبيرة، وفي نابلس والخليل، وقامت بعمليات تمشيط في مناطق بجنين دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأفاد نادي الأسير باعتقال عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وفتشتها وعاثت بها خرابا، وذلك بعد أن أخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجزتهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، 4 شبان من سكان بلدة سلواد قضاء رام الله.

وداهمت القوات العديد من منازل الفلسطينيين في البلدة، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وإخضاع سكانها للتحقيق الميداني.

واعتقلت قوات الاحتلال، موسى النجار، وعز الناطور، وبلال زغلول، وقسام الصيفي.

وفي محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين خلال مداهمتها بلدة بيت حنينا شمال مدينة القدس، بالتزامن مع اندلاع مواجهات في بلدة العيسوية.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: طارق الغاوي، وقريبه عدنان الغاوي، من أحد شوارع البلدة.

واندلعت مواجهة عنيفة في بلدة العيسوية، تخللها إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السامة، والقنابل الصوتية الحارقة تجاه الفلسطينيين.

واعتدت قوات الاحتلال على منازل وسيارات الفلسطينيين، برشها بالمياه العادمة.

ونفذ فلسطينيون 10 أعمال مقاوِمة في الضفة الغربي والقدس، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" 3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، ومواجهات في 3 مناطق متفرقة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في حاجز الحمرا قرب أريحا، واستهدفوا قوات الاحتلال بالرصاص في حاجز بيت فوريك في نابلس.

وصوب المقاومون النار على قوات الاحتلال قرب بلدة عزون في قلقيلية، وألقوا عبوة ناسفة على موقع عسكري لقوات الاحتلال في بيت أمر بالخليل.

وألقى الشبان زجاجات حارقة وأحرقوا آلية عسكرية لقوات الاحتلال خلال اقتحام جلبون في جنين، واندلعت مواجهات رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

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