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الطقس: أجواء صافية والحرارة أعلى من معدلها العام بقليل

الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء صافية والحرارة أعلى من معدلها العام بقليل



رام الله / سما /

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو صافيا بشكل عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغد الأربعاء يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الخميس، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح  أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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