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بتوجيهات من الرئيس عباس.. وزير الداخلية يعقد اجتماعات أمنية وعشائرية في محافظة الخليل

الإثنين 25 سبتمبر 2023 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
بتوجيهات من الرئيس عباس.. وزير الداخلية يعقد اجتماعات أمنية وعشائرية في محافظة الخليل



الخليل/سما/

 بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، عقد وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اليوم الإثنين، في محافظة الخليل، عددا من الاجتماعات مع مدراء الأجهزة الأمنية وأمناء سر أقاليم الخليل وممثلي مختلف الجهات العشائرية في المحافظة، بحضور القائم بأعمال محافظ الخليل خالد دودين.

وجاءت هذه الاجتماعات بتوجيهات حثيثة من الرئيس محمود عباس، إثر الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة الخليل مؤخرا، من أجل التعاطي معها ومعالجتها السريعة وفق القانون والنظام، وحفاظا على منظومة السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي في المحافظة ومختلف محافظات الوطن، في سياق التنسيق الكامل والتكامل مع كافة المكونات التنظيمية والعشائرية والوطنية.

وأكد اللواء هب الريح أن المؤسسة الأمنية ستقوم بكل ما هو مطلوب منها لفرض الأمن في مدينة الخليل، وضمان الالتزام بالنظام وعدم السماح لأية مظاهر مخالفة للقانون، مضيفا أن ما يحدث في الخليل يهدد الأمن والسلم الأهلي، وأن وأد الفتنة بات مطلوبا من جميع الحكماء في المحافظة.

وحذر من مغبة استمرار هذه الحالة المرفوضة مجتمعيا، لما لها من تداعيات خطيرة على سلامة وأمن كل المواطنين، بما يعزز من الفوضى والفلتان الأمني.

#الرئيس عباس #الخليل

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