3 إصابات خطيرة إثر شجار في رهط

النقب/سما/

أصيب 3 شبان، في الثلاثينيات من أعمارهم، بجروح خطيرة إثر شجار تخلله إطلاق نار بين عائلتين في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، مساء الإثنين.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لثلاثة مصابين عانوا من جراح اخترقت أجسادهم، وقد وصفت حالتهم بالخطيرة.

وقال مضمد من "نجمة داود الحمراء"، إن "المصابين وصلوا إلى المركز وهم يعانون من جروح في أجسادهم، على الفور قمنا بنقلهم بسيارات العلاج المكثف وهم بحالة خطيرة".



ونقل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الشجار الذي لم تعرف خلفيته بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.