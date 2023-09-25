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الصالح يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون المشترك

الإثنين 25 سبتمبر 2023 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصالح يبحث مع نظيره اللبناني سبل تعزيز التعاون المشترك



بيروت/سما/

 بحث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح اليوم الإثنين، مع وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، عددا من القضايا المتعلقة بتعزيز العمل والتعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بمجال الشؤون البلدية والمحلية، وأوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور سفير دولة فلسطين لدى جمهورية لبنان أشرف دبور.

وأكد الوزيران عمق العلاقة التاريخية والأخوية التي تربط البلدين، وثبات المواقف اللبنانية الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية كافة.

وتطرقا لعدد من المشاريع والبرامج على المستوى الإقليمي، والتي يشترك بها البلدان، خاصة فيما يتعلق بقضايا التغير المناخي، والطاقة المتجددة، والمرأة والشباب وغيرها، وأهمية توحيد المواقف ودعم الجهود الخاصة بالانضمام للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية كافة.

واستعرض الصالح واقع قطاع الحكم المحلي في فلسطين، والتحديات التي تحول دون تحقيق التنمية المحلية الشاملة، وفي مقدمتها سياسات الاحتلال وممارساته العنصرية بحق أبناء شعبنا، مؤكدا أهمية العمل على إقامة شراكات حقيقية وتوأمة بين البلديات الفلسطينية ونظيراتها اللبنانية، لتبادل الخبرات والتجارب وإثراء المعرفة وغيرها.

بدوره، أكد مولوي أهمية هذه اللقاءات التي تعمق التعاون بين البلدين، وتشكل أفقا رحبا لمناقشة آليات تعزيز العمل وتوحيد المواقف، والتطلع لمستوى جديد من التعاون بين البلديات اللبنانية ونظيراتها الفلسطينية.

#مجدي الصالح

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