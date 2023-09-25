فلسطين تشارك بمؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي

الدوحة/سما/

شاركت دولة فلسطين في المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، الذي تعقده منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وتستضيفه دولة قطر، تحت شعار "نحو تجديد العمل الثقافي في العالم الإسلامي".

ويضم وفد فلسطين، وزير الثقافة عاطف أبو سيف، وسفير دولة فلسطين لدى قطر منير غنام، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة منار الناطور، وعائد أبو سمرة من مكتب الوزارة في غزة.

وانطلقت فعاليات اللقاء بمشاركة 56 دولة إسلامية، وتم الاستماع لتقارير من اللجان المختلفة حول آليات تفعيل تسيير التراث الثقافي الإسلامي وآليات حفظ عناصر التراث المختلفة، بجانب آليات وخطط لتطوير عمل الثقافة في المنطقة، في دول العالم الإسلامي وتوثيق وتعزيز العلاقات الثقافية ما بين هذه الدول المختلفة، إلى جانب تقارير حول عواصم الثقافة الإسلامية، وتقارير حول إضافة العنصر الثامن عشر في أجندة التنمية العالمية المقرة من الأمم المتحدة المتعلقة بالثقافة.

وسيناقش المؤتمر، أيضا، إقرار طلب دولة فلسطين باعتبار الخليل عاصمة الثقافة الإسلامية في عام 2026.

يذكر أن قطر كانت عاصمة الثقافة الإسلامية للعام 2021.

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