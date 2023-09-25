منتخبنا الأولمبي لكرة القدم يتأهل للدور الثاني من دورة الألعاب الآسيوية

هانغجو/سما/

تأهل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم مساء اليوم الإثنين، للدور الثاني من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغجو في الصين.

وجاء تأهل منتخبنا الأولمبي رغم الهزيمة أمام المنتخب الياباني بهدف وحيد، ليحتل المركز الثاني في مجموعته قبل المنتخب القطري الذي خسر أمام اليابان بثلاثة أهداف لهدف.

وسيلاقي منتخبنا في الدور الثاني من الدورة يوم الأربعاء منتخب هونغ كونغ الذي حل ثانيا في المجموعة الثانية بعد اوزباكستان، علما أن منتخبي سوريا وأفغانستان انسحبا من الدورة وهما ضم هذه المجموعة.

وكان منتخبنا الأولمبي قد تعادل مع نظيره القطري دون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما لحساب منافسات المجموعة الرابعة، في دورة الألعاب الآسيوية يوم الجمعة.

وتأهل إلى دور الـ16 من البطولة الأول والثاني من المجموعات الـ6، بجانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.