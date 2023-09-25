  1. الرئيسية
  2. الرياضة

منتخبنا الأولمبي لكرة القدم يتأهل للدور الثاني من دورة الألعاب الآسيوية

الإثنين 25 سبتمبر 2023 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
منتخبنا الأولمبي لكرة القدم يتأهل للدور الثاني من دورة الألعاب الآسيوية



هانغجو/سما/

 تأهل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم مساء اليوم الإثنين، للدور الثاني من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغجو في الصين.

وجاء تأهل منتخبنا الأولمبي رغم الهزيمة أمام المنتخب الياباني بهدف وحيد، ليحتل المركز الثاني في مجموعته قبل المنتخب القطري الذي خسر أمام اليابان بثلاثة أهداف لهدف.

وسيلاقي منتخبنا في الدور الثاني من الدورة يوم الأربعاء منتخب هونغ كونغ الذي حل ثانيا في المجموعة الثانية بعد اوزباكستان، علما أن منتخبي سوريا وأفغانستان انسحبا من الدورة وهما ضم هذه المجموعة.

وكان منتخبنا الأولمبي قد تعادل مع نظيره القطري دون أهداف، في اللقاء الذي جمعهما لحساب منافسات المجموعة الرابعة، في دورة الألعاب الآسيوية يوم الجمعة.

وتأهل إلى دور الـ16 من البطولة الأول والثاني من المجموعات الـ6، بجانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

#الالعاب الاسيوية

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: محاولة اغتيال عضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراح وإصابته بالرصاص

وفد سعودي في زيارة رسمية لفلسطين هذا الأسبوع: سيلتقي الرئيس عباس

استشهاد شاب متأثرا بإصابته إثر انفجار شرق غزة

إياد علاوي: لم نعثر على عقار واحد باسم صدام حسين ولم يقترب أبدا من المال الحرام

بعد السعودية .. اسرائيل تقول طوفان"التطبيع سيجتاج هذه الدول الكبرى

إيكونوميست: اتفاق إسرائيلي سعودي قد يقلب الشرق الأوسط رأسا على عقب ولكن..

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

293640

صحيفة تركية تنشر اعترافات عميل لـ"الموساد": هكذا تم تجنيدي وهذا ما طلبوه

عمال غزة يأملون بتحييد قضيتهم عن المناكفات السياسية..

معروف يتحدث عن تداعيات الحصار على قطاع غزة

photo_2023-09-25_13-34-06

الكشف عن تفاصيل مشروع يربط "إسرائيل" بدول الخليج

20220716110657afpp-afp_32ek6hd.h-730x438-1-730x438

إيكونوميست: اتفاق إسرائيلي سعودي قد يقلب الشرق الأوسط رأسا على عقب ولكن..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية