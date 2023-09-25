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الجيش المصري ينشر فيديو نادر لحسني مبارك

الإثنين 25 سبتمبر 2023 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش المصري ينشر فيديو نادر لحسني مبارك



القاهرة/سما/

نشر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، فيديو للفريق طيار محمد حسني مبارك، الرئيس المصري الراحل، تزامنا مع اقتراب ذكرى انتصار مصر في حرب أكتوبر 1973.

 

ونشرت القوات المسلحة المصرية فيديو مبارك كونه قاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر ومعروف بلقب صاحب أول ضربة جوية.

وكان لهذه الضربة أثر كبير في ضرب النقاط الحيوية للقوات الإسرائيلية في سيناء مما أخل بتوازنه وسمح للقوات البرية المصرية بعبور قناة السويس والسيطرة علي الضفة الشرقية للقناة وعدة كيلومترات في أول أيام الحرب تحت غطاء وحماية القوات الجوية المصرية.

#مصر #انور السادات #حسني مبارك

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