  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية تصف الزيارة السعودية المرتقبة للضفة بالمحطة التاريخية

الإثنين 25 سبتمبر 2023 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تصف الزيارة السعودية المرتقبة للضفة بالمحطة التاريخية



رام الله/سما/

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بزيارة السفير السعودي المرتقبة لدولة فلسطين، معتبرة أنها محطة تاريخية لتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين.


وقالت في بيان إن "وزارة الخارجية والمغتربين ترحب بالزيارة التي سيقوم بها سفير المملكة العربية السعودية والقنصل العام في القدس نايف السديري لدولة فلسطين يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وتعتبرها محطة تاريخية مهمة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة".

وثمنت الخارجية الفلسطينية في بيانها "المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم وإسناد حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة بقيادة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان".

وكان مسؤول فلسطيني أفاد بوقت سابق بأن الوفد السعودي سيزور الضفة الغربية وسيعقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقب الأنباء حول تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية الأيام الماضية.

#الخارجية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: محاولة اغتيال عضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراح وإصابته بالرصاص

وفد سعودي في زيارة رسمية لفلسطين هذا الأسبوع: سيلتقي الرئيس عباس

استشهاد شاب متأثرا بإصابته إثر انفجار شرق غزة

إياد علاوي: لم نعثر على عقار واحد باسم صدام حسين ولم يقترب أبدا من المال الحرام

بعد السعودية .. اسرائيل تقول طوفان"التطبيع سيجتاج هذه الدول الكبرى

مصرع شقيقين بصعقة كهربائية شمال غرب رام الله

تواصل المسيرات شرق غزة: إصابات وحرائق في مستوطنات الغلاف (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

معروف يتحدث عن تداعيات الحصار على قطاع غزة

photo_2023-09-25_13-34-06

الكشف عن تفاصيل مشروع يربط "إسرائيل" بدول الخليج

20220716110657afpp-afp_32ek6hd.h-730x438-1-730x438

إيكونوميست: اتفاق إسرائيلي سعودي قد يقلب الشرق الأوسط رأسا على عقب ولكن..

20181118142503reup-2018-11-18t142334z_261303246_rc1f044493b0_rtrmadp_3_israel-politics-memorial.h-1-730x438

مؤرّخون ومراقبون إسرائيليون عن حرب 73: تل أبيب لم تتعلم الدروس وهي مرشحة لكسر أشد وأخطر

6511459d423604246539a0e5

"أسماء حركية لحاكم عربي ساعد إسرائيل قبيل حرب أكتوبر".. وئائق تكشف معلومات جديدة لأول مرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية