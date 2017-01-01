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مشعل: إسرائيل تلعب بالنار والتطبيع شجعها على اقتحام المسجد الأقصى والمقاومة ستتصدى

الإثنين 25 سبتمبر 2023 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشعل: إسرائيل تلعب بالنار والتطبيع شجعها على اقتحام المسجد الأقصى والمقاومة ستتصدى



غزة/ سما /

أكد رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، مساء الاثنين أن التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي سمح له باقتحام المسجد الأقصى بشكل مستمر وبغطاء حكومي.

وقال مشعل في تصريحات صحفية، إن الاحتلال يسعى من خلال الأعياد اليهودية لفرض وقائع جديدة تمهيدًا لهدم الأقصى وبناء الهيكل المزعوم.

وأضاف أنه منذ عام 2017 تضاعفت أعداد المستوطنين المقتحمين للأقصى وزاد الاحتلال من عدوانه على الأقصى.

وبين مشعل أن الفعل المقاوم بالضفة الغربية أصبح أكبر من أن تحتويه سياسات حكومة الاحتلال المتطرفة.

وأشار إلى أن المقاومة لم ولن تسمح للاحتلال باستباحة الأقصى، وستبقى المواجهة أكبر ردٍ على جرائم الاحتلال.

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يلعب بالنار، ونحن سنكويه باها، والمقاومة الفلسطينية قادرة على إفشال مخططاته، وفق “فلسطين الأن”.
ودعا مشعل كل من يستطيع الوصول إلى الأقصى من أبناء شعبنا، أن يذهبوا سراعًا إلى المسجد الأقصى.

وطالب جماهير الأمة بتصعيد الرد الشعبي العربي على جرائم الاحتلال في مختلف الميادين.

ودعا مشعل الدول العربية المطبعة أن تتوقف عن خطيئة التطبيع، والتطبيع خطر على فلسطين والأمة.

ووجه مشعل الدعوة إلى علماء الأمة لاستصدار فتوى بوجوب استنقاذ القدس والأقصى وحماية الأقصى من التهويد، ووجوب القتال من أجل القدس.

#مشعل #إسرائيل

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