وكالات / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ومعاريف، ويديعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الإثنين.

* "هآرتس":

- لا يوجد مكان للفلسطينيين في الشرق الأوسط الجديد الخاص بنتنياهو

- إسرائيل ليست اللاعب الرئيسي في خطة بايدن الاستراتيجية

- حتى على الساحة الدولية: ينظر إلى خطابات نتنياهو أنها "فارغة"

- الأمم المتحدة: 1100 فلسطيني نزحوا من منازلهم هذا العام بسبب عنف المستوطنين

* "يديعوت":

- المفاجأة المقبلة ستأتي والسؤال هو كيف تستعد إسرائيل لها؟

- الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس

- عقب زيارة غالانت.. الجيش يعزز قواته على حدود غزة

* "معاريف":

- الولايات المتحدة ستعلن إدراج إسرائيل في برنامج الاعفاء من التأشيرة هذا الأسبوع

- الجيش يعزز قواته في محيط غزة