وكالات / سما /
فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ومعاريف، ويديعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الإثنين.
* "هآرتس":
- لا يوجد مكان للفلسطينيين في الشرق الأوسط الجديد الخاص بنتنياهو
- إسرائيل ليست اللاعب الرئيسي في خطة بايدن الاستراتيجية
- حتى على الساحة الدولية: ينظر إلى خطابات نتنياهو أنها "فارغة"
- الأمم المتحدة: 1100 فلسطيني نزحوا من منازلهم هذا العام بسبب عنف المستوطنين
* "يديعوت":
- المفاجأة المقبلة ستأتي والسؤال هو كيف تستعد إسرائيل لها؟
- الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس
- عقب زيارة غالانت.. الجيش يعزز قواته على حدود غزة
* "معاريف":
- الولايات المتحدة ستعلن إدراج إسرائيل في برنامج الاعفاء من التأشيرة هذا الأسبوع
- الجيش يعزز قواته في محيط غزة