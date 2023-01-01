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شريف منير يعتذر:" أنا غلطان وقليل الذوق"

الإثنين 25 سبتمبر 2023 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
شريف منير يعتذر:" أنا غلطان وقليل الذوق"



وكالات / سما /

اعتذر الفنان شريف منير لعدد من الصحفيين وذلك عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وأوضح "شريف منير" أنه تعامل بشكل لا يليق مع صحفية خلال تواجده في عزاء والدة الفنانة دينا الشربيني .

وعلق "شريف منير" قائلًا: "امبارح كنت في عزا والدة دينا الشربيني في مسجد المشير وبعدين وأنا خارج قابلت مجموعة من الصحفيين وكنت رايح على عربيتي وكانوا موجهين الموبايلات وقولت كلمة وأنا بقول الكلمة في أخت صحفية قالت حاجة فجأة، تعليق أو حاجة وكان مفاجئ وكان رد فعلي مفاجئ أيضا وسكتها".

 

 

واستكمل: "ولقيت أن اللي عملته ده عيب أوي لأني قولت لها " هووووش"، وقولت ألم الموضوع، فقولت لها انتي فاكرة نفسك صحفية ولا ايه؟ لقيت نفسي بغلط أكتر وأنا متضايق من اللي حصل ولقيت الفيديو نزل على اليويتوب ولما شوفته اتضايقت من نفسي، والناس علقت قالت أني قليل الذوق واني مكانش المفروض أعمل كده و إيه الغرور ده، فعلًا انا استاهل كل الكومنتات دي لأني غلط وكان لازم اخد جزائي".

مضيفاً: "أنا بعتذر عن الطريقة اللي اتكلمت بيها ورد الفعل اللي اتكلمت بيه للانسه الصحفية والشباب الصحفيين اللي كانوا موجودين وبعتذر لجمهوري اللي علق وهو زعلان مني أرجوكم متزعلوش حقوكم عليا أنا فعلًا كنت غلطان وفعلًا كنت قليل الذوق واستاهل النقد اللاذع ده وأنا أبويا علمني لما أغلط أقول أنا اسف".

#شريف منير

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