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مسن روسى يفقد 11 كيلو جرامًا من وزنه فى ساعتين ونصف فقط

الإثنين 25 سبتمبر 2023 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسن روسى يفقد 11 كيلو جرامًا من وزنه فى ساعتين ونصف فقط



وكالات / سما /

حقق رجل يبلغ من العمر 69 عامًا من جمهورية داغستان الروسية رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لأسرع فقدان للوزن، بعد أن فقد أكثر من 11 كيلوجرامًا خلال سباق استمر لمدة ساعتين ونصف، وفقًا لموقع odditycentral.

كان باهاما أيجوبوف قد أُدرج اسمه بالفعل في كتاب الأرقام القياسية الروسى فى عام 2019 عندما خسر 9.3 كجم بعد سباق مدته خمس ساعات، لكنه تمكن مؤخرًا من تحطيم رقمه القياسي الخاص بخسارة 11.1 كجم في 2.5 ساعة خلال سباق جديد.

وأشار التقرير إلى أنه لا يمكن لـ"أيجوبوف" الاعتراف بسجله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث أنها لا تعترف بإنجازاته في فقدان الوزن السريع حتى لا يشجع الناس على الانخراط في تجارب خطيرة، لكن الرجل المتقاعد يدعي أنه أسرع مخفف وزن الجسم في العالم، حتى الآن.

قال المتقاعد الداغستاني: "لقد جربه 25 شخصًا، حتى من قوات النخبة العسكرية، وانتهى الأمر بأكثر من نصفهم في المستشفى، على مدار هذه السنوات الثلاث والنصف، حاول الكثيرون التغلب على رقمي القياسي، سواء من الأمريكيين أو الروس، الأمريكيون لا يستطيعون فعل هذا".

يتمتع باهاما أيجوبوف، وهو بطل روسي وأوروبي وحتى عالمي في الجودو والسامبو والمصارعة اليونانية الرومانية والمصارعة الحرة، بخبرة كبيرة في خفض الأثقال أثناء المعارك، والذى يتفاخر بأنه في شبابه كان يمكن أن يفقد ما يصل إلى 17 كجم فى المعارك، لكن الأمر أصبح أكثر صعوبة منذ ذلك الحين، ومع ذلك، تمكن من التغلب على كل المنافسين الآخرين من حيث فقدان الوزن .

#مسن روسى #الوزن

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