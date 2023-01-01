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أولى علامات الإصابة بسرطان المعدة!

الإثنين 25 سبتمبر 2023 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
أولى علامات الإصابة بسرطان المعدة!



وكالات / سما /

كشفت الدكتورة كاتي كاسراي، الطبيبة العامة في عيادة لندن العامة، عن أربع "علامات تحذيرية " للإصابة بسرطان المعدة.

ويمكن أن تظهر العلامات في المراحل المبكرة جدا من سرطان المعدة. وتشمل:

- الشبع/الامتلاء المبكر.

- فقدان الوزن غير المبرر.

- التعب.

- حرقة المعدة المستمرة.

وحذرت كاسراي من أن "بعض هذه الأعراض يمكن الخلط بينها وبين الارتجاع المعدي المريئي. وقد يُعزا التعب إلى فقر الدم".

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إن الارتجاع المعدي المريئي حالة شائعة، تحدث عندما يتسرب حمض المعدة إلى المريء، ما يؤدي إلى حرقة المعدة.

لذا، إذا كانت هذه الأعراض تشير إلى حالة أقل خطورة مثل الارتجاع الحمضي، فكيف يمكنك معرفة الوقت المناسب لحجز موعد مع الطبيب؟.

أجابت كاسراي بالقول: "إذا كنت تعاني من أي من الأعراض المذكورة أعلاه لأكثر من ثلاثة أسابيع، عليك حجز موعد مع طبيبك العام".

أعراض أخرى لسرطان المعدة

أدرجت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة المزيد من أعراض سرطان المعدة التي يجب الانتباه إليها، مثل:

- صعوبة في البلع (عسر البلع).

- ألم في البطن.

- الشعور بالمرض.

- براز داكن اللون.

#سرطان المعدة #الإصابة

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