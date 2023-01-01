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لماذا يعاني بعض الشباب من آلام المفاصل؟!

الإثنين 25 سبتمبر 2023 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا يعاني بعض الشباب من آلام المفاصل؟!



وكالات / سما /

ذكرت تقارير طبية أن آلام المفاصل تظهر بأشكال متعددة، وتثير غالباً القلق لدى كبار السن، مشيرة إلى أنه من الممكن أن تؤثر أيضاً على الأشخاص الأصغر سناً.

ما أسباب معاناة بعض الشباب من آلام المفاصل

وأوضحت التقارير أن فيروسات التهاب الكبد B أو C يمكن أن تكون سبباً لآلام المفاصل، لافتة إلى أن هذا يشير إلى وجود علاقة بينها وبين أمراض مثل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون.

وأشارت إلى أنه يمكن أن تسبب الكلاميديا وأعراض متلازمة رايتر والتهاب المفاصل الروماتويدي، ألماً في المفاصل، منوهة إلى أنه من الممكن أن يكون نقص فيتامين D سبباً آخر لآلام المفاصل.

ونوهت التقارير إلى أنه شعر الشباب بألم في مفصل مثل الركبة، فقد يكون ذلك ناتجاً عن عدوى انتقلت عبر الاتصال الجنسي أو التهاب المفاصل أو عدوى فيروسية أو أسباب أخرى.

وفيما يتعلق بمرض هشاشة العظام الذي يتسبب في تآكل سطح المفاصل، فقد أفادت التقارير أن تشخيص هذا المرض يكون نادراً لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً.

وأضافت أن النساء أكثر عرضة بشكل عام للإصابة بهذا المرض، مردفة أن النساء يمكن أيضاً أن يعانين من آلام في المفاصل أثناء فترة انقطاع الطمث.

#الشباب #آلام المفاصل #الصحة

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