يوتيوب تضيف تقنية الذكاء الاصطناعي إلى خدمة "يوتيوب شورتس"

وكالات / سما /

أعلنت منصة بث مقاطع الفيديو الشهيرة "يوتيوب" Youtube عن تقديم مجموعة جديدة من المنتجات والخصائص التي تركز على مبدعي المحتوى بما في ذلك أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي "دريم سكرين" و خدمة الفيديوهات القصيرة "يوتيوب شورتس" التي تنافس منصتي (تيك توك وإنستعرام ريلز).

خاصية "دريم سكرين"

ووفقاً لما جاء في موقع "سي نت دوت كوم" المختصص في أخبار التكنولوجيا، فإن خاصية "دريم سكرين" ستكون متاحة لبعض منتجي المحتوى في وقت لاحق من العام الجاري، ثم ستتم اتاحتها على نطاق أوسع في العام المقبل.

وسوف تتيح هذه الخاصية للمبدع إنشاء خلفيات للفيديوهات أو الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال كتابة الفكرة المطلوبة في خانة إدخال الأسئلة أو الطلبات إلى الأداة.

إضافة تقنية الذكاء الاصطناعي

وتأتي إضافة تقنية الذكاء الاصطناعي إلى منصة "يوتيوب" في الوقت الذي يتزايد فيه عدد الشركات والخدمات التي تضيف خصائص الذكاء الاصطناعي إلى خدماتها، على سبيل المثال أضافت إمبراطورية البرمجيات الأمريكية "مايكرسوفت" تقنية الذكاء الاصطناعي الشهيرة كوبيلوت إلى نظام التشغيل ويندوز11.

إطلاق تطبيق "يوتيوب كرييت"

وفي ذات الوقت، فقد أطلقت "يوتيوب" تطبيق جديد يدعى "يوتيوب كرييت" للأجهزة المحمولة سيبسط عملية إنتاج الفيديوهات وتسهيلها بالنسبة للمبتدئين في مجال إنتاج ونشر الفيديوهات.

ويسمح التطبيق الجديد للمستخدمين بالوصول إلى أدوات تحرير الفيديوهات مثل التحرير الدقيق وحذف الزوائد وإنشاء التعليقات النصية آليا وغير ذلك عبر هواتفهم.

ووفقاً لمنصة "يوتيوب"، فقد تم طرح نسخة تجريبية من هذا التطبيق المجاني حاليا للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في بعض الأسواق.

موقع "يوتيوب"

"يوتيوب" Youtube هو موقع إلكتروني يُمكن استخدامه بشكل مجاني، ويتمّ من خلاله السماح بمشاهدة مقاطع الفيديو التي يتمّ نشرها من قبل المُستخدِمين الآخرين لهذا الموقع، بالإضافة إلى إمكانية تحميل المُستخدِمين أنفسهم لمقاطع فيديو خاصة بهم.

وقد تمّ تأسيس هذا الموقع في شهر فبراير من عام 2005م من قِبل كل من ستيف تشين (Steve Chen)، وتشاد هيرلي (Chad Hurley)، وجاويد كريم (Jawed Karim)، إلّا أنّ شركة "غوغل" قامت بشرائه بعد عام واحد من تأسيسه أيّ عام 2006م.

ويعد "يوتيوب" أحد أشهر المواقع الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت، حيث يُشاهد زائرو هذا الموقع ما يُقارب 6 مليارات ساعة من مقاطع الفيديو المختلفة خلال الشهر الواحد، ونتيجة لهذا الإقبال الكبير على زيارة هذا الموقع، فقد أصبح ثاني أكبر محرك بحث على الإنترنت بعد محرك بحث "غوغل".

محتوى "يوتيوب"

يحتوي "يوتيوب" على مليارات الفيديوهات التي يرفعها المُستخدمون على الموقع منذ تأسيسه، إذ يتم تحميل 100 ساعة من مقاطع الفيديو على "يوتيوب" خلال الدقيقة الواحدة، وتختلف هذه الفيديوهات وتتباين في محتواها، حيث يُمكن أن يجد المُستخدِم فيديوهات تتعلق بكل ما يُمكن أن يتصوره كالمقاطع الدعائية، والموسيقى والأغاني، والمقاطع المُضحكة، وغيرها من الأمور الترفيهية الأخرى.

ولا يقتصر مضمون محتوى "يوتيوب" على الفيديوهات الترفيهية والتي يتمّ نشرها من قبل الهواة فقط، فيتمّ استخدام هذه المنصة لنشر مقاطع فيديو تعليمية وبمختلف المواضيع، كما يُمكن أن يتمّ استخدام المحتوى الذي يتمّ رفعه عبر "يوتيوب" في الأعمال الاقتصادية، ويُعدّ هذا التنوُع الكبير في محتوى فيديوهات "يوتيوب" سبباً من الأسباب التي جعلت هذا الموقع شائع الاستخدام بشكل كبير.