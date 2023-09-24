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استقالة مدرب سابع في الدوري الممتاز

الإثنين 25 سبتمبر 2023 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة مدرب سابع في الدوري الممتاز



غزة / سما /

تواصل مسلسل استقالات المدربين مع الوصول لمنافسات الجولة الخامسة فقط من الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

وأعلن سامي سالم استقالته من تدريب الهلال  بعد خسارة فريقه أمام شباب رفح 3-2 على ملعب فلسطين.

ولم يحصد الهلال إلا نقطة واحدة فقط من 5 مباريات ويحتل المركز الثاني عشر والأخير في جدول الترتيب.

ويعتبر سامي سالم المدرب السادس  عشر والسابع في الممتازة الذي يستقيل من تدريب فريقه منذ انطلاق الموسم الحالي.

وكان نادي شباب رفح الأبرز في الدرجة الممتازة بعد استقالة خالد كويك الذي ودع بطولة كأس غزة قبل أيام على انطلاق الدوري الممتاز الذي تولى فيه المهمة أحمد عبد الهادي الذي استقال أيضاً بعد مرور 4 جولات فقط.

ورحل محمد العماوي عن تدريب اتحاد بيت حانون بعد 5 سنوات متواصلة، فيما رحل محمود عواد عن تدريب الصداقة، واستقال احميدان بربخ من تدريب شباب خانيونس، بينما رحل حمادة شبير عن تدري الأهلي.

#الدوري الممتاز #استقالة #الهلال

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