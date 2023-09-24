الفدائي الأولمبي في اختبار مصيري في دورة الألعاب الآسيوية

رام الله / سما /

يتطلق المنتخب الوطني الفلسطيني الأولمبي لتحقيق تأهل تاريخي لدور الـ16 من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 التي تقام في الصين.

وسيكون الأولمبي في اختبار مصيري غداً الاثنين الساعة 2:30 مساءً، في مباراته الثانية التي سيخوضها أمام منتخب اليابان متصدر المجموعة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.

وكان الفدائي الأولمبي قد تعادل سلباً أمام منتخب قطر في المباراة الأولى، وبات بحاجة للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف لضمان التأهل لدور ال16 من البطولة، على اعتبار أن منتخب قطر خسر من اليابان (3-1).

وفي حال تحقق التأهل لدور الـ16 من بطولة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية سيكون التأهل الثالث في تاريخ المنتخب الأولمبي.

وكان الأولمبي قد خسر من منتخب اليابان بهدف نظيف قبل أيام في تصفيات كأس آسيا التي أقيمت في البحرين.

ويتطلع المدير الفني للمنتخب إيهاب أبو جزر لتجهيز المنتخب الأولمبي من أجل الوصول للدور القادم وخطف بطاقة التأهل برفقة منتخب اليابان المتأهل مسبقاً.