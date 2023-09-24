هلال القدس يتفق مع نادي فاليتا المالطي على عقد توأمة رياضية

القدس المحتلة / سما /

زار رجل الأعمال عوض الله عواد عضو مجلس إدارة نادي هلال القدس مقر نادي فاليتا المالطي خلال رحلة عمل لدولة مالطا .

والتقى المهندس عواد مع مالك نادي عاصمة مالطا فاليتا لكرة القدم السيد اليكساندر فينيك بحضور السفير الفلسطيني لدى دولة مالطا السيد فادي حنانيا.

واطلع عواد على مرافق نادي فاليتا والتاريخ الرياضي للنادي وخزائن البطولات .

وشرح اليكساندر فينيك رئيس نادي فاليتا المالطي عن نشأة النادي الذي يحمل شعار "نحن فلسطين" لدعم القضية الفلسطينية ، والذي فاز ببطولة الدوري المالطي ٢٥ مرة، وبالكأس ١٤ مرة و١٣ مرة بالسوبر المالطي.

وأوضح فينيك أن نادي فاليتا شارك في دوري الابطال الاوروبي والدوري الأوروبي خلال الموسمين السابقين .

وبين فينيك أن النادي يضم مجموعة من الملاعب للأطفال والناشئين وأكاديمية كرة قدم بالإضافة لملاعب للتنس الارضي والباديل.

وخلال الحديث تم الإتفاق بين المهندس عواد مع السيد فينيك على عقد توأمة رياضية بين نادي هلال القدس ونادي فاليتا المالطي وإقامة مبارة كرة قدم ودية بين الفريقين وتوقيع شراكة إستراتيجية مميزة في شهر نوفمبر القادم .

بدوره، أثنى السفير فادي حناينا سفير فلسطين لدى دولة مالطا على هذه الزيارة والإتفاقية التي سوف تتم خلال شهر نوفمبر المقبل.

واستعد السفير حناينا لترتيب كافة الإجراءات اللوجستية لإنجاح هذه الإتفاقيات التي تعزز العلاقة الرياضية والوطنية بين فلسطين ومالطا.

ومن جانبه، قدم المحامي ضياء الشويكي رئيس نادي هلال القدس الجهود الكبيرة والمثمرة التي يبذلها المهندس عوض الله عواد رفقة زملاءه في لجنة العلاقات الدولية بالنادي .

وأكد الشويكي أن هذه اللقاءات والإتفاقيات تأتي ضمن رؤية مجلس إدارة النادي لتعزيز العلاقات الدولية وتطوير النادي للمستوى العالمي .

وبارك الشويكي هذه الخطوة بعقد شراكة وتوقيع توأمة مع نادي فاليتا المالطي الذي يدعم القضية الفلسطينية .